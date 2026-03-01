El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

Las temperaturas en Forcarei serán frescas, comenzando en torno a los 3 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se sentirá más notablemente en las horas centrales del día, cuando el sol, aunque cubierto por nubes, pueda calentar un poco el ambiente. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 78% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 35 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y la temperatura descenderá a niveles más frescos, alrededor de los 8 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, se mantendrá seco y sin lluvias. En resumen, Forcarei experimentará un día típico de principios de marzo, con un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.