El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 5 grados en la madrugada y descendiendo a mínimos de 1 grado en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 53% y el 97%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque la nubosidad puede limitar la visibilidad del sol. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que no habrá sorpresas en forma de chubascos.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos abrigados, aprovechando la ausencia de lluvia y el ambiente fresco que caracteriza a esta época del año.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, aunque las nubes altas seguirán presentes.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría llegar hasta los 15 grados, proporcionando un respiro en comparación con las frescas mañanas.

