El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas en Cuntis hoy. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:24, lo que nos brindará un día con una duración de luz solar considerable. A medida que el día avance, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de las temperaturas y la posible brisa del viento.

