El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en la tarde y la noche, con la posibilidad de que las nubes se tornen más densas hacia el final del día.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y descendiendo a 3 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más frías. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La combinación de nubes y alta humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 10 km/h durante la mañana. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y, en combinación con la alta humedad, podría resultar en una sensación de frío notable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es recomendable vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades del día, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.