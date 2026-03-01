El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura matutina comenzará en torno a los 5 grados , descendiendo a 4 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará, alcanzando los 15 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 33 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan en capas y estén preparados para el viento, que podría ser notable en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían afectar a actividades como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados del sur-suroeste. Aunque no se esperan lluvias, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica. Es un día ideal para disfrutar de un paseo, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y vistiéndose adecuadamente para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.