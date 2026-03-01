El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fresca. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas y costeras, por lo que se aconseja precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de Cangas disfruten de un día sin lluvias, aunque la presencia constante de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol. El orto se producirá a las 08:10, y el ocaso se espera para las 19:25, lo que proporcionará un día de luz relativamente largo, aunque cubierto.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.