El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente entre las 07:00 y las 14:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 63% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad. Se anticipan rachas de viento que podrían llegar hasta los 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso a las 19:25, lo que nos brindará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a bajar, y la sensación de frescor se hará más evidente, especialmente con el aumento de la velocidad del viento.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte por la tarde. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente conforme avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.