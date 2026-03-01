El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa es alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el norte y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste, lo que podría influir en la temperatura y la sensación térmica.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. Los periodos de poco nuboso se alternarán con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando se espera que el cielo esté más cubierto. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Caldas de Reis disfrutará de un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde. La ausencia de precipitaciones y la moderada temperatura hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno gallego.

