El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todas las horas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 y se mantendrá en cifras similares durante la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje ligeramente a 6 grados entre las 04:00 y las 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, y durante la tarde, se estabilizará en torno a los 13 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado para los habitantes de Bueu.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% a las 00:00 y alcanzando un 85% a las 05:00, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 61% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 15 y los 27 km/h. Las primeras horas de la mañana verán vientos del este a 7 km/h, pero a medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección sur y se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:10 y se ocultará a las 19:25, lo que permitirá disfrutar de varias horas de luz natural, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Bueu, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.