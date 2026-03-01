El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

El día de hoy, 1 de marzo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente más frío en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 58% y el 94%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las nubes y una sensación de frescura adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las bajas temperaturas.

A medida que el día avance, el sol se elevará en el horizonte a las 08:09 y se ocultará a las 19:24, brindando un total de más de 11 horas de luz solar. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría limitar la intensidad de la luz solar directa, creando un ambiente más suave y menos caluroso.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que se acerque la tarde. La combinación de alta humedad y vientos moderados del sur proporcionará un tiempo agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco en las horas más frías.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.