El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 82% en horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. Los vientos, provenientes principalmente del este y noreste, soplarán con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Baiona disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender en las horas de la tarde y al anochecer.

La salida del sol está programada para las 08:10, y el ocaso se producirá a las 19:25, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz natural. Durante la tarde, aunque el cielo permanecerá cubierto, se espera que las nubes altas no impidan la visibilidad, permitiendo disfrutar de un paisaje característico de la costa gallega.

En resumen, el día en Baiona se presentará fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos por la costa o actividades en interiores. La ausencia de lluvia y la moderada brisa del este harán que, a pesar de la nubosidad, sea un día agradable para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.