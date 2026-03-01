El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de marzo

Hoy, 1 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, con un ligero descenso a 4 grados en las horas más frías, especialmente durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo lentamente a lo largo del día, llegando a un 41% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura irá mejorando. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:23, el cielo podría presentar un espectáculo visual con tonalidades que van desde el naranja hasta el púrpura, gracias a la presencia de nubes altas que pueden reflejar la luz del sol.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables por la tarde, y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del viento y las temperaturas.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, pero se sentirá más notable a medida que avance el día.

Hoy, 1 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-28T21:02:13.