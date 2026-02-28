El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje ligeramente, con periodos de poco nuboso que permitirán que el sol asome en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a subir gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del este con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h.

Durante la tarde, el cielo volverá a cubrirse, con nubes altas predominando en el horizonte. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor de 14 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cálida. Sin embargo, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo muy nuboso, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en la tarde. Los vientos del norte continuarán soplando, lo que podría traer un ligero descenso en la temperatura durante la noche. En resumen, hoy será un día fresco y variable en Vilanova de Arousa, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que acompañará a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.