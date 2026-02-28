El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados permitirá disfrutar de un ambiente agradable en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h alrededor del mediodía. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilagarcía podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.