El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 82% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 46% hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y seca.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte-noreste a una velocidad constante de 5 a 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también es recomendable abrigarse un poco en la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El orto se producirá a las 08:11, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.