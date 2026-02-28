El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados , con una ligera subida a 6 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, rondando el 82% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, alcanzando un 79% en las horas centrales de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo se torne más nuboso a lo largo de la tarde, con la aparición de nubes altas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable a las temperaturas, aunque es recomendable abrigarse un poco, especialmente por la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a 5 grados.

El orto se producirá a las 08:10, brindando luz natural a los habitantes, mientras que el ocaso se espera para las 19:21, lo que permitirá disfrutar de una jornada prolongada de luz. En resumen, el día en Vila de Cruces se perfila como uno fresco y mayormente seco, con un cielo que variará de poco nuboso a nuboso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.