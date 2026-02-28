El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se alternen momentos de cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Desde primera hora de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente hasta un 71% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los viandantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento, ya que su aumento podría afectar a actividades como la navegación o el ciclismo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:23, momento en el que el cielo podría presentar un espectáculo visual con las nubes altas que se prevén.

En resumen, el día en Vigo se perfila como uno de esos días agradables de invierno, con temperaturas moderadas, cielos despejados y un viento que, aunque fresco, no debería ser un impedimento para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.