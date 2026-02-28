El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo experimentará algunos intervalos nubosos, pero en general, se prevé que continúe predominando el sol. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 15 grados en las horas más cálidas del día. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 77% y el 100%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de la alta humedad. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar bruma en las primeras horas, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, pero sin riesgo de precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 19:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este un día ideal para disfrutar al aire libre.

