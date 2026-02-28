El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 16 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la presencia de vientos moderados. La dirección del viento será principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:23, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los periodos de viento serán más intensos en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 19:00, cuando se prevén las ráfagas más fuertes.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.