El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia las 11:00, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 82% a las 21:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable en la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h alrededor de las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente en la tarde cuando el viento sea más fuerte.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados a las 16:00, antes de descender gradualmente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:23, las temperaturas comenzarán a bajar, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 7 grados.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.