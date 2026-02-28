El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, ofreciendo un ambiente soleado durante gran parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 a 8 grados, pero se espera que a mediodía y en la tarde, el termómetro alcance los 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el viento será moderado y no se anticipan condiciones adversas.

Los momentos más destacados del día incluirán un orto a las 08:11 y un ocaso a las 19:23, lo que brindará a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer y un atardecer pintoresco. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Soutomaior, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.