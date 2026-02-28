El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto y nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Silleda podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noroeste, manteniendo velocidades moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos, sin riesgo de fenómenos severos.

La salida del sol se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:21, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables durante el día, junto con la ausencia de precipitaciones, hace que hoy sea un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza en Silleda.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad, temperaturas agradables y un viento moderado. Los habitantes pueden planificar sus actividades con la tranquilidad de que no se esperan lluvias ni tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.