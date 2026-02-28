El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente templado para los residentes y visitantes.

El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. En las primeras horas, se prevé un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, con periodos de cielo muy nuboso y nubes altas que dominarán el panorama. A pesar de esta cobertura, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando un 86% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades por el frío y la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:23, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se caracteriza por temperaturas frescas, alta humedad y un cielo que variará entre poco nuboso y muy nuboso, sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante el viento y la sensación de frío.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.