El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la niebla se hará más densa, especialmente entre la 1 y las 8 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 4 y 7 grados , alcanzando su punto más bajo a las 4 de la mañana con 4 grados. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 16 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, aunque con la presencia de nubes altas que podrían cubrir el cielo en las horas centrales del día.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al conducir durante las primeras horas debido a la niebla y mantengan abrigadas las prendas, especialmente por la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas son más bajas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.