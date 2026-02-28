El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados por la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando hasta un 47% hacia el final del día. Esto, combinado con el cielo despejado y las temperaturas agradables, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados .

El orto se producirá a las 08:10, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 19:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, ideal para paseos y encuentros familiares.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.