El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos del norte y noreste, que soplarán con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Estos vientos, aunque moderados, aportarán un aire fresco que será bien recibido por los ribadumenses.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación de frescor se intensifique al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:23, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del norte contribuirán a que la jornada sea placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.