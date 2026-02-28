El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Redondela, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:11. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados alrededor de las 16:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a primera hora y descendiendo hasta un 47% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Redondela.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cambiar nuevamente, con un regreso a un estado poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:23, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, el 28 de febrero de 2026, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.