El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas en Pontevedra oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 7:00 horas. A medida que el sol ascienda, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a que la temperatura se sienta más cálida a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h alrededor de las 13:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán disfrutar de un ambiente agradable, perfecto para paseos y actividades recreativas en la ciudad.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.