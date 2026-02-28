El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de febrero de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.
Las temperaturas en Pontevedra oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 7:00 horas. A medida que el sol ascienda, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a que la temperatura se sienta más cálida a medida que avance el día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h alrededor de las 13:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán disfrutar de un ambiente agradable, perfecto para paseos y actividades recreativas en la ciudad.
En resumen, Pontevedra disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.
