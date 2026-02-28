El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con un leve descenso a medida que avance la jornada. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la nubosidad aumentará ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio, especialmente en las horas más cálidas, y no se prevén condiciones adversas relacionadas con el viento.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final del día. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los residentes disfruten de una noche tranquila y estrellada.

En resumen, Pontecesures vivirá un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento suave. La ausencia de precipitaciones y la moderada humedad harán que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.