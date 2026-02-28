El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 3 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 5 grados a las 08:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, la sensación térmica será más agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 04:00 horas, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, pero se espera que la combinación de sol y temperaturas más cálidas haga que la tarde sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable abrigarse un poco en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:10 horas, y el ocaso será a las 19:22 horas, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz para disfrutar del entorno natural de Ponteareas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.