El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede generar una sensación de frescor al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 7 grados hacia las 10 de la mañana. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 6 a 8 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo que los habitantes de Ponte Caldelas realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas que cubrirán parcialmente el sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 13 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 55%, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable. El viento continuará soplando desde el norte, aumentando su velocidad a 10-12 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:22, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente seco, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que variará entre poco nuboso y nuboso. La ausencia de precipitaciones y la moderada actividad del viento permitirán disfrutar de un día propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.