El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 15 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se situará en torno al 54% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. En las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación refrescante. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de lluvias también permitirá que los caminos y espacios públicos se mantengan en buenas condiciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 19:23 horas. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, perfecto para disfrutar de una velada al aire libre o en casa.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.