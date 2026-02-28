El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados, con una ligera disminución a 5 grados en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea ligero, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 19 km/h en las horas centrales del día, pero en general, se espera que el viento no sea un factor perturbador.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su máximo, llegando a los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo propicio para actividades al aire libre. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, y no se anticipan cambios significativos en el estado del tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.