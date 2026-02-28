El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Oia se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el inicio de la jornada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se alternará con intervalos de sol, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso gradual, volviendo a situarse en torno a los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 48% y el 86% a lo largo del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son prácticamente nulas, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde.

El viento, que se mantendrá constante del norte, también influirá en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que en las horas pico alcance su máxima intensidad, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén preparados.

A medida que el sol se ponga a las 19:24, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a los 8 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una caminata bajo las estrellas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.