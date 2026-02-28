El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con periodos de poco nuboso entre las 01:00 y las 07:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados, y la humedad se mantendrá en torno al 73%. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo se despejará completamente, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que bajará a un 53% hacia las 16:00. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el norte.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 19:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 65% hacia el final de la tarde.

El viento, que ha estado soplando principalmente del noreste, se mantendrá en torno a los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. A las 21:00, la temperatura se situará en 10 grados, con un cielo que seguirá mostrando nubes altas.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la noche. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide abrigarse un poco al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.