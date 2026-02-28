El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una humedad relativa del 77%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El cielo se presentará poco nuboso en la mañana, pero a partir del mediodía, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de O Porriño disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Esta brisa fresca puede ser agradable, especialmente en combinación con el aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 58% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con el viento que se mantendrá activo.

La puesta de sol está programada para las 19:23, momento en el que el cielo se tornará más oscuro y las temperaturas comenzarán a caer rápidamente. Para aquellos que planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas pueden descender a 7 grados en las horas posteriores al ocaso.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa fresca hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.