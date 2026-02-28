El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 8:00 horas, con una humedad relativa que se sitúa en torno al 81%.

Durante la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 7:00 horas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 66% en las horas más cálidas del día. El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más fresca. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 19:24 horas, momento en el que el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes y visitantes de O Grove. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad relativa que se estabilizará en torno al 73%.

En resumen, el día de hoy en O Grove se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y una brisa suave del noreste. Sin duda, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.