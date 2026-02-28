El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 7 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. La brisa será un factor a tener en cuenta, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre 4 y 18 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se prevé que la velocidad del viento alcance su máximo, lo que podría generar ráfagas de hasta 32 km/h, especialmente en zonas abiertas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El ocaso se producirá a las 19:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en todo su esplendor, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la playa o explorando los alrededores. La combinación de buen tiempo y la ausencia de lluvias promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.