El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará muy nuboso, con una ligera mejora hacia el amanecer, donde se espera que el cielo se mantenga despejado en los periodos de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un ambiente más templado. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte-noroeste, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En las primeras horas, el viento soplará a una velocidad de 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes de Mos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y el viento.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la calidad del aire. Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y fresco, con el ocaso previsto para las 19:23.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado con temperaturas frescas, un viento notable y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque se aconseja estar preparado para las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.