El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 81%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta los 9 grados a media mañana, manteniendo un ambiente agradable.

A lo largo del día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas. Los vientos del noreste también se harán presentes, aunque con menor intensidad, lo que podría aportar un ligero alivio en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

El ocaso se producirá a las 19:22, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que se encuentren al aire libre. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre o simplemente contemplar las estrellas.

En resumen, el día en Moraña se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

