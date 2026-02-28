El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 8 grados a media mañana. La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste a una velocidad de 5 a 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean la localidad.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de la tarde, sin que esto implique riesgo de precipitación. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 45% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 20:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:22. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando un 83% hacia el final de la jornada.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar las horas de luz y el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.