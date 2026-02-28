El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubes altas y periodos de cielo poco nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 77%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, hará que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería causar incomodidad, y podría ser un alivio en los momentos más cálidos del día. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 17:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se realizan actividades al aire libre durante ese periodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente desean disfrutar de un paseo por la costa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:23.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la playa o explorando los alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.