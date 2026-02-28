El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:11. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 75%, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de nubes altas en la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 53% a media tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso a las 19:23.

En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.