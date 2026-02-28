El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas frescas y cielos variados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

El estado del cielo mostrará una mezcla de condiciones. En las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. A pesar de esta nubosidad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 69% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que haya momentos de despejado, especialmente en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá algunas oportunidades para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.