El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubes altas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avanza la mañana, se prevé que las condiciones mejoren, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 50% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación de frescor será notable en las primeras horas, el ambiente se tornará más agradable conforme avance la jornada. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 64% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían llegar a los 27 km/h en las horas centrales del día, especialmente en áreas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para paseos y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo de nuevo con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La puesta de sol está programada para las 19:23, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.