El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que varían desde "nuboso" hasta "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría limitar la visibilidad y dar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán bastante frescas, oscilando entre los 3 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, volviendo a situarse en torno a los 4 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 61% y el 93% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento. La bruma también estará presente en algunos momentos, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lalín se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean estar fuera durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que varían entre los 3 y 11 grados, alta humedad y vientos del norte. Aunque no se prevén lluvias, la sensación de frío será notable, por lo que se aconseja abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.