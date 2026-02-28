Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET

Faro de Vigo

Hoy, 28 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, comenzando en torno a los 9 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, se prevé un descenso gradual, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 54% y el 87% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 26 km/h, principalmente del norte y noreste. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer. Durante la tarde, el viento se moderará ligeramente, pero seguirá siendo perceptible, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A pesar de la nubosidad, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la isla.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin precipitaciones. En resumen, A Illa de Arousa vivirá un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que ofrece la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.

TEMAS

