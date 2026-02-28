El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esto sugiere un ambiente fresco, pero cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser un poco más baja debido a la presencia del viento.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. A lo largo del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de A Guarda pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades diarias.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15 horas, con un máximo de 15 grados. Posteriormente, comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:24, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que caerán a 11 grados.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.