El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Gondomar se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos de nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera disminución a 8 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido para esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Gondomar podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día, especialmente con la influencia del viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:24, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Gondomar no querrán perderse. La combinación de cielos despejados y nubes altas puede crear un hermoso atardecer, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte-noreste aportarán frescura, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias típicas de la primavera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.