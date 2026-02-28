El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" que se mantendrá hasta la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje en gran parte, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un predominio de cielos despejados y poco nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender hacia la tarde, alcanzando un máximo de 11 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y velocidad del viento al salir.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento del norte contribuirán a una sensación de frío, especialmente en las primeras horas. Los residentes deben prepararse para un día fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.